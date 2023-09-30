Motosikletle çarpıştı aracı bırakıp kaçtı! Yer: Kartal
İstanbul Kartal'da gece saatlerinde bir motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralanırken, araç sürücüsü otomobili kaza yerinde bırakarak kaçtı.
Kartal'da motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün aracını kaza yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.
Olay saat 23.30 sularında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü 34 TD 517 plakalı otomobil ile şerit değiştirmek isterken arkadan gelen 34 CMY 950 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Diyanet Ramazan ayı başlangıç tarihi! Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ayı...
- Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet'ten başvursun!
- HAC KAYITLARI 2024 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Başvurular için son tarih...
- Petek Dinçöz diyet listesini paylaştı! Tüm kadınlar merak ediyordu! 2 ayda 11 kilo verdiren formül...
- Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? ATV Kuruluş Osman Yunus Emre'yi kim canlandırıyor, gerçek ismi ne? Dizinin 5. sezonunda...
- Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 ne zaman? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 programı...
- THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları belli oldu mu?
- Sarımsak ve sütün inanılmaz faydaları! Bu ikisini birlikte tüketirseniz...
- Asgari ücret yeni zammı belli oldu mu, ne kadar olacak son dakika? 2024 Ocak ayında net - brüt asgari ücret tutarı...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?
- Bursluluk sınav paraları ne zaman yatacak 2023? 2023 İOKBS parası ne kadar, kaç TL?
- 18 bin TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2-8 Ekim İŞKUR personel alımı başvuru şartları!