Motosikletle çarpıştı aracı bırakıp kaçtı! Yer: Kartal





Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.