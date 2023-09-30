Aydın’da şehri karıştıran olay! Yüzlerce dönüm alan didik didik arandı! Kaçamayacağını anlayınca...





"AYDIN OVASI DİDİK DİDİK ARANDI"

Adeta iğne ile kuyu kazan güvenlik güçleri, termal kamera, gece görüş cihazları ve Özel Hareket ekiplerince kullanılan akrep isimli özel donanımlı zırhlı araçlarla operasyon başlattı. Kocagür Köyü ve çevresinin yanı sıra, Pınardere, İmamköy ve Serçeköy civarında gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce dönüm alan ile onlarca ev ve ahır tarandı. Olay yerine gelen Aydın Emniyet Müdürü Suat Ekici ve jandarma komutanlarının da takip ettiği operasyonda polis ve jandarmanın ısrarlı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan zanlı bu defa telefonla polisi bizzat kendisi arayarak yerini ihbar edip teslim oldu.