2024 Diyanet Ramazan ayı başlangıç tarihi! Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ayı...
Orucun yanı sıra dualar ve ibadetlerle geçen Ramazan ayı hakkında detaylar araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıcı...
Müslümanlar için manevi öneme sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren "üç aylar"ın başlangıç tarihi merak ediliyor. Bu mübarek aylar, rahmet, bereket ve duaların kabul edildiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. İşte, 2024 yılında üç ayların başlayacağı tarih...
2024 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı önümüzdeki sene 11 Mart günü başlayacak.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mevlid Kandili'nin dün idrak edilmesiyle birlikte bazı vatandaşlar üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Binlerce kullanıcı internette 2024 yılında üç ayların hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için aramalar yapıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre üç ayların ne zaman başlayacağı belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2024 yılında üç aylar başlangıcı olan Recep'in ilk günü 12 Ocak Cuma 2024 tarihine denk geliyor.
Şaban ayı 11 Şubat Pazar 2024, Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde başlayacak.
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