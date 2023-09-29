2024 Diyanet Ramazan ayı başlangıç tarihi! Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ayı...

Müslümanlar için manevi öneme sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içeren "üç aylar"ın başlangıç tarihi merak ediliyor. Bu mübarek aylar, rahmet, bereket ve duaların kabul edildiği bir zaman dilimi olarak kabul edilir. İşte, 2024 yılında üç ayların başlayacağı tarih...