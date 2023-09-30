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Ankara'da sağanak yağış: Yollar sular altında kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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Ankara’da sağanak yağış: Yollar sular altında kaldı

Ankara'da dün kendisini gösteren yağışlı hava bugün de etkili oluyor. Mamak ve Çubuk ilçelerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle yollar su altında kaldı.

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