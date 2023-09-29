THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları belli oldu mu?
"THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. THY ve Emlak Konut iş birliğinde gerçekleştirilen Arnavutköy Yenişehir projesine başvurular geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Hak sahipliği için başvuruda bulunan vatandaşlar, kura tarihini araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar...
"THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları 2 Haziran'da tamamlandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları 2 Haziran'da tamamlandı. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Yenişehir evlerinin hak sahipleri kurada açıklanacak. Kura çekiliş tarihi şirket tarafından belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacak.
ÖDEMELER EMLAK KONUT'A YAPILACAK
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ödemeler sözleşme imzalanma tarihini takip eden aydan itibaren başlayacaktır.
İLK YIL İÇİN BELİRLENEN TAKSİT TUTARI
İlk yıl için taksitler 3+1 daireler için 15.000 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL, 1+1 daireler içinse 7.500 TL'dir.
KURA BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler, "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
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- THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları belli oldu mu?
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