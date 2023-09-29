"THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları 2 Haziran'da tamamlandı. İşte konu hakkında son gelişmeler...