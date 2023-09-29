Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 ne zaman? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 programı...
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin sekizinci durağı İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde başlayacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 15 Ekim'e kadar devam edecek. Bu festival, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel zenginlikleri ve festivalleri bir araya getiren özel bir etkinlik serisidir. İşte, festival programı hakkında merak edilenler...
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin başlangıç noktası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. Türkiye'nin zengin kültürel mirasını ve çeşitli festivallerini bir araya getiren bu özel etkinlik serisi, 2021 yılında İstanbul Beyoğlu ilçesinde başlamıştı. İşte, festival programı...
BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ NE ZAMAN 2023?
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin dördüncüsü, 30 Eylül'de başlayacak ve 15 Ekim'e kadar sürecek.
Ünlü sanatçılar İstanbul'da sahneye çıkacak
Festivalde, dünya müziğinin önde gelen isimleri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), festivalin açılış gösterisinde sahnede olacak. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç'un yapacağı açılış etkinliğinde, İDOB solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve Modern Dans Topluluğu İstanbul Projesi dansçıları sahne alacak.
Dünyanın köklü ve üretken sanat topluluklarından Mariinski Orkestrası, Valery Gergiev yönetiminde konser verecek.
Geleneksel melodileri elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu protest sanatçı, besteci, gitarist Emel Mathlouthi, Afrika'nın Divası olarak tanınan Benin asıllı Anqelique Kidjo ve sevilen folk müzik eserlerine imza atan Riff Cohen 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivalinde konser verecek.
Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga'nın İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkacağı festivalde, Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin de sevilen şarkılarını yorumlayacak.
Açık hava konserleri gerçekleşecek
Festivalde Bengü, Simge, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Berkay, Ziynet Sali, Ferhat Göçer, Ebru Yaşar, Mehmet Erdem & Rubato, Emre Altuğ, Manga ve Fatma Turgut Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda açık hava konserleri verecek.
AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ise 9 farklı müzisyen ve müzik grubu, sevilen şarkılarını İstanbullular için seslendirecek.
Festival ziyaretçileri, pazartesiden perşembeye, son dönemin beğenilen filmlerini açık havada izleyebilecek. Pazar günleri ise filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.
Star Wars sergisi ziyarete açılacak
Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde açılacak.
40 yılda bir araya getirilen 600'den fazla parçanın yer aldığı koleksiyonda, orijinal ürünlerin yanı sıra gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar ve set dekorları da görülebilecek.
Opera ve müzikal maratonu yaşanacak
Rustam Rahmedov yönetimindeki Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, sevilen şarkılardan oluşan zengin bir programı soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev eşliğinde sunacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Damdaki Kemancı" müzikali ve "Rigoletto" operasını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi "La Bayadere" balesi ve "Faust" operasını, Samsun Devlet Opera ve Balesi ise "Carmen" balesini sahneleyecek.
Neşet Ertaş'ın kendisiyle bütünleşmiş türküleri, senfoni orkestrası eşliğinde sunulacak. Şef Eray İnal yönetimindeki konserde, sanatçının eserlerini, Türk halk müziği solistleri Nilgün Kızılcı ile İsmail Altunsaray seslendirecek.
Kerem Görsev Quartet de festivalde konser verecek.
Rami Kütüphanesi'nde özel etkinlikler düzenlenecek
Festivalde özel etkinliklere ev sahipliği yapacak Rami Kütüphanesi'nde, "Anadolu Arifleri ve Alimleri Yazma Eser Sergisi", "Birvaktile Sergisi", "Geleneği Korumak", Ebru, Minyatür, Hüsnühat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı ve geleneksel el sanatlarına yönelik birçok atölye çalışması sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde "Artı 700", "Hat ve Kaligrafik Eğilimler", "Osman Hamdi Bey ve Güzel Sanatlar Akademisi Hat Koleksiyonu" sergileri, Akbank Sanat'ta Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen "Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi", AKM Galeri'de "Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak" isimli sergi festival süresince ziyaret edilebilecek.
Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye "https://beyoglu.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşılabilecek.
Türkiye'ye uluslararası bir kültür-sanat markası kazandırmak için 2021'de İstanbul'da başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında 11 farklı şehri kapsayan, 500'den fazla mekanda, 30 bine yakın sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek. Dört binden fazla etkinliğin planlandığı festivaller yaklaşık 100 günlük bir süreci kapsıyor.
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