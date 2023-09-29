Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 ne zaman? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 programı...

Ünlü sanatçılar İstanbul'da sahneye çıkacak

Festivalde, dünya müziğinin önde gelen isimleri Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), festivalin açılış gösterisinde sahnede olacak. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, koro şefliğini ise Volkan Akkoç'un yapacağı açılış etkinliğinde, İDOB solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve Modern Dans Topluluğu İstanbul Projesi dansçıları sahne alacak.

Dünyanın köklü ve üretken sanat topluluklarından Mariinski Orkestrası, Valery Gergiev yönetiminde konser verecek.

Geleneksel melodileri elektro ve trip hop ile harmanlayan Tunuslu protest sanatçı, besteci, gitarist Emel Mathlouthi, Afrika'nın Divası olarak tanınan Benin asıllı Anqelique Kidjo ve sevilen folk müzik eserlerine imza atan Riff Cohen 5. Uluslararası İstanbul Halk Müzikleri Festivalinde konser verecek.

Almanya ve Fransa'daki birçok orkestranın şefliğini üstlenen Gilbert Varga'nın İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkacağı festivalde, Bosna Hersekli sanatçı Dino Merlin de sevilen şarkılarını yorumlayacak.