Sakarya’da akılalmaz kaza! Merdivenlerden uçtu ağaca çarptı

Merdivenlerden yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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