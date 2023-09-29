Sakarya'da akılalmaz kaza! Merdivenlerden uçtu ağaca çarptı
Sakarya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç merdivenlerden aşağıya uçtu. Yolda bulunan ağaca çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir site içerisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil merdivenlerden yuvarlanarak ağaca çarptı. Meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, Korucuk Mahallesi'nde bulunan Baytur Korukent Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 B 8437 plakalı otomobil site içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
Merdivenlerden yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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