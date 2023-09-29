HAC KAYITLARI 2024 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Başvurular için son tarih...

Hac kura çekimi için geri sayım başladı. Dini vazifelerini yerine getirmek için hacca gitmek isteyen kişiler, Diyanet tarafından yapılacak olan kura çekimi tarihini araştırıyor. Henüz başvuru yapmayanlar ise ön kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 2024 hac kayıtları ve kura çekimi hakkında ayrıntılar...