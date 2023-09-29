HAC KAYITLARI 2024 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Başvurular için son tarih...
"Hac ön kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar?", "Hac ön kayıt başvuruları ne zaman bitiyor?" sorularının cevabı araştırılıyor. Gelecek yıl hacca gitmek isteyenler için ön kayıt ve ücreti ile ilgili detaylar netleşti. İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Hac kura çekimi için geri sayım başladı. Dini vazifelerini yerine getirmek için hacca gitmek isteyen kişiler, Diyanet tarafından yapılacak olan kura çekimi tarihini araştırıyor. Henüz başvuru yapmayanlar ise ön kayıtlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 2024 hac kayıtları ve kura çekimi hakkında ayrıntılar...
HAC ÖN KAYIT NASIL YAPILIR?
2024 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtları 13 Eylül ile 11 Ekim 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacaktır.
İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.
Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecek; kaydı yenilenenlerden ise herhangi bir ücret alınmayacaktır.
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HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2024 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Geçmiş yılalrda yapılan hac kuraları Ocak ayında gerçekleşiyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.
Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 TL'lik hac ön kayıt ücretini yatıracak.
İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.
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- HAC KAYITLARI 2024 BAŞVURU EKRANI | Hac ön kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Başvurular için son tarih...
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