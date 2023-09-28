İzmir’de ’bu kadarına da pes’ dedirten olay! 3 günlük bebeği kaçırdı ifadesi şoke etti

İzmir'in Konak ilçesinde, bir hastaneden üç günlük bebeğin kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. Kendini sağlık görevlisi olarak tanıtan S.G.'nin, birkaç gündür sık sık aileyi ziyaret ederek yakınlık kurduğu, bebeğin bakımında aileye yardım ettiği, keşifler yaptığı ve kaçırma olayını günlerdir planladığı öğrenildi.



Olay, dün sabah saatlerinde Konak ilçesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Servisinde meydana geldi. Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan; ama aslında işsiz olan S.G. (51), test bahanesiyle 3 gün önce dünyaya gelen bebeği örtüye sararak hastaneden kaçırdı. Daha sonra yeni doğan bebeklerini göremeyen aile, durumu yetkililere bildirdi. Hızlıca çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 günlük bebeği kaçıran S.G.'yi İzmir Limontepe mevkiindeki evinde yakalayıp gözaltına aldı. Bulunan bebek, ardından da sağlıklı bir şekilde aileye teslim edildi.