Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Doğal gaz kutusu yandı alevler metrelerce yükseldi
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir apartmanın girişindeki doğal gaz kutusu alev aldı. Gece saatlerinde yaşanan olayda çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, yangın sırasında bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Beylikdüzü'nde apartman girişindeki doğal gaz kutusunda yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, çevre sakinleri korku dolu dakikalar yaşadı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sırasında bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kavaklı Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın doğal gaz kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verirken, bir taraftan da kendilerini dışarı attı.
Bu sırada alevlerin yükseldiği doğal gaz kutusunun yanındaki bir motosiklet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de mahallenin doğal gazını kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir motosiklet tamamen yandı. Apartmandaki bir dairenin camlarının kırıldığı görülürken, kaldırımdaki elektrik direği hasar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
DOĞAL GAZ KUTUSUNDAN YÜKSELEN ALEVLER KAMERADA
Doğal gaz kutusundan yükselen alevler mahalle sakinlerinin çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde doğal gaz kutusundan çıkan yangında elektrik direği ile park halindeki motosikletin yandığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
- Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?
- 7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...
- AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023? AÖL sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak?
- Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...
- Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK 6 aylık rakam, taban maaş...
- Hangi Türk boyundan geliyorsun? İşte il il Türk boyları! Oğuz, Kazak, Avşar, Özbek, Türkmen, Kızık...
- GSB personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 2.etap GSB personel alım sonuçları nereden öğrenilecek?
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! 4 marka 15 model:Asus, Lenova...