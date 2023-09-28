Beylikdüzü’nde korku dolu anlar! Doğal gaz kutusu yandı alevler metrelerce yükseldi

Bu sırada alevlerin yükseldiği doğal gaz kutusunun yanındaki bir motosiklet alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri de mahallenin doğal gazını kesti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, park halindeki bir motosiklet tamamen yandı. Apartmandaki bir dairenin camlarının kırıldığı görülürken, kaldırımdaki elektrik direği hasar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.