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İstanbul barajları yüzde kaç dolu? Su seviyesi ne durumda? 28 Eylül 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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İstanbul barajları yüzde kaç dolu? Su seviyesi ne durumda? 28 Eylül 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları...

İstanbulda etkisini gösteren yağmur sonrası vatandaşlar, barajların son durumunu merak ediyor. İstanbul, son dönemde dünya genelinde artan sıcak hava dalgalarının etkisi altında zorlu günler yaşarken, su kaynaklarındaki azalma endişe verici bir boyuta ulaştı. İSKİ, 28 Eylül tarihindeki yağışlar sonucunda İstanbul'un ana barajlarının doluluk oranlarını paylaştı. İşte, barajların su seviyesi...

İstanbul, son dönemde dünya genelinde artan sıcak hava dalgalarının etkisi altında zorlu günler yaşarken, su kaynaklarındaki azalma endişe verici bir boyuta ulaştı. İSKİ, 28 Eylül tarihindeki yağışlar sonucunda İstanbul'un ana barajlarının doluluk oranlarını paylaştı. İşte, barajların su seviyesi...

İSTANBUL'UN BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İstanbul, uzun süren aşırı sıcaklar ve az yağışlarla mücadele ederken, su kaynaklarındaki zorlayıcı durum gün geçtikçe daha fazla dikkat çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 28 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul'un ana barajları sadece %22.68 doluluk oranına sahip.

Alibey barajı 17.04

Büyükçekmece barajı 4.94,

Darlık barajı 38,93

Elmalı barajı 16.44,

Istrancalar barajı 18.55,

Kazandere 4.7

Pabuçdere barajı 2.92,

Sazlıdere barajı 10.11,

Terkos barajı 12.61,

Ömerli Barajı 55,15

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