İstanbul barajları yüzde kaç dolu? Su seviyesi ne durumda? 28 Eylül 2023 İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL'UN BARAJLARI YÜZDE KAÇ DOLU?

İstanbul, uzun süren aşırı sıcaklar ve az yağışlarla mücadele ederken, su kaynaklarındaki zorlayıcı durum gün geçtikçe daha fazla dikkat çekiyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 28 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul'un ana barajları sadece %22.68 doluluk oranına sahip.