Antalya Adliyesi’nde milyonluk kokain vurgunu! Adli emanetten çalındı... Bitcoin detayı





PARA TRANSFERLERİNİN ÇOĞU UYUŞTURUCU MADDE TEMİNİNE GÖRE YAPILDI

Hakimlikte Enes Y., Tarık P. ve Soner Ş. ifadelerinde, uyuşturucu madde trafiğine ilişkin bilgi verdi. Adli Emanet Memurluğunda görevli Gençay Hacı Aytan ve Özlem Atabay'ın muhafazaya alınan uyuşturucu maddeleri, Berkay Kılınç aracılığıyla örgütlü bir yapı içerisinde sattıkları, Kılınç'ın, uyuşturucu madde satışı yapan kişileri Aytan ile irtibatlandırdığı, Koray Güneş'in de çevresinde bulunan birçok kişi aracılığıyla da uyuşturucu madde temin ettiği, uyuşturucu madde paralarının çoğunlukla bankacılık sistemi üzerinden gönderildiği, Özlem Özabay'a da uyuşturucu madde kullanıcıları tarafından yoğun para trafiği akışı olduğu anlaşıldı. Berkay Kılınç'ın el konulan dijitallerinde, süreç içerisinde Özlem Özabay ve Gençay Hacı Aytan arasında anlaşmazlık yaşandığının anlaşıldığı, söz konusu durumun Kılınç tarafından doğrulandığı öğrenildi. Berkay Kılınç'ın ifadesinde, Bitcoin işi ile ilgilendiğini kabul ettiği, ancak hesaplardaki para transferinin çoğunun uyuşturucu madde teminine göre olduğu yer aldı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Suçlamaları reddeden Özlem Özabay ifadesinde, "Bu paralar uyuşturucu ticaretinden kazanılmış paralar değildir. Ben Gençay'a oturduğum evi 1 aylığına kiralaması için verdim. Bu daireyi iki Rus aileye kiraladı. Bu kira karşılığı kendisi 15 bin dolar aldı. 2022'nin aralık ayında parayı bana banka yoluyla gönderdi. Berkay Kılınç borsa ve Bitcoin işiyle uğraşır. Kılınç'ın Bitcoin alması için Gençay'a para veriyordum. Gençay da bu parayı Berkay'a veriyordu. Benim adıma Bitcoin hesabı açılmadı. Ben Gençay'a 250 bin lirayı, 2021 ve 2022 yılları arasında vermiştim" dedi. İfadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Özlem Özabay, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşundaki Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından tutuklandı.



Emanet memurluğunda görevli Sedef Sayan da savcılıktaki ifadesinde, suçlamaları reddetti. Sayan, Gençay Hacı Aytan ile dini nikahlı birlikte aynı evde yaşadıklarını, harcamaları ortak yaptıklarını, banka hesap hareketlerindeki trafiğin bu nedenle olduğunu ileri sürdü. Sedef Sayan da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olaya ilişkin yargı süreci başlayacak.