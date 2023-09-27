Yurt dışına kaçacaklardı! Tekirdağ’da 10 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı





8 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI



Polis, kentte FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, bylock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonlarda da 8 kişiyi yakaladı. 2 şüphelinin aranması sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan 10 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör adliyeye sevk edildi.

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