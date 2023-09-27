Yurt dışına kaçacaklardı! Tekirdağ'da 10 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı
Son dakika haberleri... Tekirdağ'da, polisin düzenlediği operasyonda 2'si Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 10 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında; Tekirdağ üzerinden Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan, meslekten ihraç eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü S.Y., zabıt katibi M.Ö. ile şüphelilere organizatörlük yaptığı belirlenin 1 kişi yakalandı.
8 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI
Polis, kentte FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu şeklinde haklarında beyan, teşhis, bylock tespiti ve ardışık aranması tespit edilen 10 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonlarda da 8 kişiyi yakaladı. 2 şüphelinin aranması sürerken, emniyette işlemleri tamamlanan 10 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör adliyeye sevk edildi.
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