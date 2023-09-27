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Bergen şarkıları nelerdir? Bergen Sen Affetmezsen Ben Affetmem şarkı sözleri! Acıların kadını Bergen'in albümleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Bergen şarkıları nelerdir? Bergen Sen Affetmezsen Ben Affetmem şarkı sözleri! Acıların kadını Bergen’in albümleri...

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Bergen, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda yaşamıyla da hafızalarda derin izler bırakan bir figürdü. Acıların kadını olarak tanınan Bergen, kariyeri boyunca Türk müziğine önemli katkılarda bulundu ve kalıcı bir miras bıraktı. Ancak onun hayatı, acı dolu aşkları, zorluklarla dolu müzik kariyeri ve trajik olayıyla da dikkat çekti. İşte Bergen'in unutulmaz şarkıları...

Bergen'in hayatı, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda kişisel zorluklarla da doluydu. Aşk hayatındaki çalkantılar, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları, onun yaşamının önemli bir parçasını oluşturdu. Ancak bu zorluklara rağmen müziğe olan bağlılığı ve sanatına duyduğu tutku, Bergen'i ayakta tuttu ve onu müziğin zirvesine taşıdı.

BERGEN-SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM ŞARKI SÖZLERİ

Şarkı Sözleri

Tanrım kötü kullarını
Sen affetsen, ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen, ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen, ben affetmem
Sen tanrısın, affedersin
Bağışlarsın, kulum dersin
Sen tanrısın, affedersin
Bağışlarsın, kulum dersin
Neler çektim, sen bilirsin

Sen affetsen, ben affetmem
Sen affetsen, ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen, ben affetmem
Ağlatıp da gülenleri
Terk edip de gidenleri
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen, ben affetmem
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen, ben affetmem
Ümidimi kıranları
Bu dünyayı yakanları
Ümidimi kıranları
Bu dünyayı yakanları
Dar günde bırakanları
Sen affetsen, ben affetmem
Sen affetsen, ben affetmem
Boynu bükük koyanları
Sen affetsen, ben affetmem

BERGEN'İN ŞARKILARI

Sen Affetsen

Acıların Kadını · 1986

Seni Kalbimden Kovdum

Yıllar Affetmez · 1989

Elimde Fotoğrafın

Sevgimin Bedeli · 1988

Benim İçin Üzülme

Acıların Kadını · 1986

Kullar Affetmez

Yıllar Affetmez · 1989

Sabır Ver

Yıllar Affetmez · 1989

İnsan Dertli Olunca

Yıllar Affetmez · 1989

Halimmi Vardı

Giden Gençliğim

Acıların Kadını

Acıların Kadını · 1986

Yıllar Affetmez

Yıllar Affetmez · 1989

Bana Neler Vadettin

Şikayetim Var · 1982

Garibin Çilesi Mezarda Biter

Garibin Çilesi Mezarda Biter

Kurtar Yarab

Onu da Yak Tanrım · 1987

Allah Yalanı Sevmez

Giden Gençliğim

Zaman Geldi

Giden Gençliğim

Kul Feryadı

İstemiyorum · 1988

Eller Aldı

Acıların Kadını · 1986

Bulamazsın Benim Gibi Seveni

Şikayetim Var · 1982

Kıymet Bilmedin

Garibin Çilesi Mezarda Biter

Bitirdin Beni

İstemiyorum · 1988

Sevgimin Bedeli

Sevgimin Bedeli · 1988

Yazık Oldu Ömrüme

Garibin Çilesi Mezarda Biter

Kader Diyemezsin

İnsan Severse · 1985

Canım Dediklerim

Sevgimin Bedeli · 1988

Dertli Dertli

Acıların Kadını · 1986

Onu Da Yak Tanrım

Onu da Yak Tanrım · 1987

Sevgilim Ol

Acıların Kadını · 1986

Giden Gençliğim

Giden Gençliğim

Son Ağlayışım

Son Ağlayışım

Bir Erkek Yüzünden

Yıllar Affetmez · 1989

Ölürdüm Uğrunda

Yıllar Affetmez · 1989

Ne Oldu Sanki

Giden Gençliğim

BERGEN'İN ALBÜMLERİ

1982 Şikayetim Var

1984 Kardeşiz Kader

1985 İnsan Severse

1986 Acıların Kadını

1987 Onu Da Yak Tanrım

1988 Sevgimin Bedeli

1988 İstemiyorum

1989 Yıllar Affetmez (Aslen son albümü)

1990 Giden Gençliğim

1990 Garibin Çilesi Mezarda Biter

1991 Son Ağlayışım

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