Bergen şarkıları nelerdir? Bergen Sen Affetmezsen Ben Affetmem şarkı sözleri! Acıların kadını Bergen'in albümleri...
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Bergen, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda yaşamıyla da hafızalarda derin izler bırakan bir figürdü. Acıların kadını olarak tanınan Bergen, kariyeri boyunca Türk müziğine önemli katkılarda bulundu ve kalıcı bir miras bıraktı. Ancak onun hayatı, acı dolu aşkları, zorluklarla dolu müzik kariyeri ve trajik olayıyla da dikkat çekti. İşte Bergen'in unutulmaz şarkıları...
Bergen'in hayatı, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda kişisel zorluklarla da doluydu. Aşk hayatındaki çalkantılar, maddi sıkıntılar ve sağlık sorunları, onun yaşamının önemli bir parçasını oluşturdu. Ancak bu zorluklara rağmen müziğe olan bağlılığı ve sanatına duyduğu tutku, Bergen'i ayakta tuttu ve onu müziğin zirvesine taşıdı.
BERGEN-SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM ŞARKI SÖZLERİ
Şarkı Sözleri
Tanrım kötü kullarını
Sen affetsen, ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen, ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen, ben affetmem
Sen tanrısın, affedersin
Bağışlarsın, kulum dersin
Sen tanrısın, affedersin
Bağışlarsın, kulum dersin
Neler çektim, sen bilirsin
Sen affetsen, ben affetmem
Sen affetsen, ben affetmem
Bütün zalim olanları
Sen affetsen, ben affetmem
Ağlatıp da gülenleri
Terk edip de gidenleri
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen, ben affetmem
Sevilip sevmeyenleri
Sen affetsen, ben affetmem
Ümidimi kıranları
Bu dünyayı yakanları
Ümidimi kıranları
Bu dünyayı yakanları
Dar günde bırakanları
Sen affetsen, ben affetmem
Sen affetsen, ben affetmem
Boynu bükük koyanları
Sen affetsen, ben affetmem
BERGEN'İN ŞARKILARI
Sen Affetsen
Acıların Kadını · 1986
Seni Kalbimden Kovdum
Yıllar Affetmez · 1989
Elimde Fotoğrafın
Sevgimin Bedeli · 1988
Benim İçin Üzülme
Acıların Kadını · 1986
Kullar Affetmez
Yıllar Affetmez · 1989
Sabır Ver
Yıllar Affetmez · 1989
İnsan Dertli Olunca
Yıllar Affetmez · 1989
Halimmi Vardı
Giden Gençliğim
Acıların Kadını
Acıların Kadını · 1986
Yıllar Affetmez
Yıllar Affetmez · 1989
Bana Neler Vadettin
Şikayetim Var · 1982
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Kurtar Yarab
Onu da Yak Tanrım · 1987
Allah Yalanı Sevmez
Giden Gençliğim
Zaman Geldi
Giden Gençliğim
Kul Feryadı
İstemiyorum · 1988
Eller Aldı
Acıların Kadını · 1986
Bulamazsın Benim Gibi Seveni
Şikayetim Var · 1982
Kıymet Bilmedin
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Bitirdin Beni
İstemiyorum · 1988
Sevgimin Bedeli
Sevgimin Bedeli · 1988
Yazık Oldu Ömrüme
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Kader Diyemezsin
İnsan Severse · 1985
Canım Dediklerim
Sevgimin Bedeli · 1988
Dertli Dertli
Acıların Kadını · 1986
Onu Da Yak Tanrım
Onu da Yak Tanrım · 1987
Sevgilim Ol
Acıların Kadını · 1986
Giden Gençliğim
Giden Gençliğim
Son Ağlayışım
Son Ağlayışım
Bir Erkek Yüzünden
Yıllar Affetmez · 1989
Ölürdüm Uğrunda
Yıllar Affetmez · 1989
Ne Oldu Sanki
Giden Gençliğim
BERGEN'İN ALBÜMLERİ
1982 Şikayetim Var
1984 Kardeşiz Kader
1985 İnsan Severse
1986 Acıların Kadını
1987 Onu Da Yak Tanrım
1988 Sevgimin Bedeli
1988 İstemiyorum
1989 Yıllar Affetmez (Aslen son albümü)
1990 Giden Gençliğim
1990 Garibin Çilesi Mezarda Biter
1991 Son Ağlayışım
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