Son dakika: Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katili teslim oldu
Son dakika haberleri... Kadıköy'de bisiklete binerken bir otomobilin hızla çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Kazadan sonra kaçan Temel Ünlü, haftalar sonra polise teslim oldu.
Bostancı'da 18 Temmuz tarihinde Doğanay Güzelgün'e çarparak kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü teslim olduğu öğrenildi.
Kadıköy'de, 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisikletli Doğanay Güzelgün ağır yaralandı. 51 yaşındaki Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçarak kayıplara karışan Ünlü'nün bugün savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.
Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.
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