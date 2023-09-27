Satılık ve kiralık ev ilanlarında dikkat çeken artış! Sayılar arttı fiyatlar geriledi

"EV SAHİPLİĞİ ORANI DÜŞTÜ"

Ev sahibi olma oranında da bir düşüş söz konusu. 2022 yılında bu oran yüzde 57'ye kadar da düştü. Bununla beraber 2023 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısında da yüzde 22, daire sayısında yüzde 28 ve yüz ölçüm sayısında yüzde 28'lik bir azalma var.

"YENİ PROJELERE YANSIYOR"

Bu azalmaların yanı sıra inşaat maliyetlerinde de 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.25 bir artıştan bahsedebiliriz. Bu istatistikler bizlere aslında daha küçük yaşam alanlarında yaşama talebinin arttığını özellikle de yeni projelerde bu tür örnek uygulamaların inşaatlardaki projelere yansıdığını görüyoruz.

Bizde 1+0 ile ilgili yakın zamanda bir düzenleme yapıldı. Bunların üretimi yasaklanmıştı. Bununla beraber şu anda özellikle 1+1 dairelerle alakalı planlı alanlar tip yönetmeliğinde yapılan değişiklik projelerde de kendini yansıtıyor.

İstanbul gibi bazı büyükşehirlerimizde geçici yaşama ihtiyaç duyan önemli bir nüfus hareketliliği de var. Gerek öğrenci olarak gerekse dönemse olarak çalışanlar açısından daha düşük metrekarelerde bu tür dairelere de yoğun talep kiralıkta da oluyor.