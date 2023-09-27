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Son dakika | Vatan Caddesi'nde ambulans devrildi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika | Vatan Caddesi’nde ambulans devrildi!

Son dakika haberi...Fatih Vatan Caddesi'nde kaza yapan ambulans devrildi. Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durdu

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