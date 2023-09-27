50 ili birbirine bağlayan yolda çalışmalar tam gaz sürüyor! Karadeniz ile Akdeniz arasına ulaşım köprüsü
Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlayan ve 50 ili birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonrası yapım çalışmaları sürüyor. Çöken yol yerine yapılacak köprü ile ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.
Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda köprü yapımı için çalışmalar devam ediyor.
Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi.
Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü.
Heyelan nedeni ile bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda başlayan onarım çalışmaları devam ediyor. Çöken yolun yerine köprü yapılacak olan alanda ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Yolun ayaklarının inşa edileceği noktalıların belirlendiği alanda tünel ağzı da güçlendirildi.
İlk etapta 60 metre uzunluğunda ve 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılması planlanan alanda, köprü ayağının geleceği zemin yumuşak olduğundan ayak mesafesi uzatıldı.
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