27 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 50 ili birbirine bağlayan yolda çalışmalar tam gaz sürüyor! Karadeniz ile Akdeniz arasına ulaşım köprüsü

50 ili birbirine bağlayan yolda çalışmalar tam gaz sürüyor! Karadeniz ile Akdeniz arasına ulaşım köprüsü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.09.2023
ABONE OL
50 ili birbirine bağlayan yolda çalışmalar tam gaz sürüyor! Karadeniz ile Akdeniz arasına ulaşım köprüsü

Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlayan ve 50 ili birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan sonrası yapım çalışmaları sürüyor. Çöken yol yerine yapılacak köprü ile ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.

Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda köprü yapımı için çalışmalar devam ediyor.

Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi.

Ordu'dan Akdeniz'e ulaşımı sağlayan yol üzerindeki Darıcabaşı Tüneli mevkiinde Çağlayan Deresi'nin menfezleri, yoğun su akışına dayanamayarak çökmüştü.



Heyelan nedeni ile bir bölümü trafiğe kapanan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda başlayan onarım çalışmaları devam ediyor. Çöken yolun yerine köprü yapılacak olan alanda ilk olarak temizlik çalışması yapıldı. Yolun ayaklarının inşa edileceği noktalıların belirlendiği alanda tünel ağzı da güçlendirildi.



İlk etapta 60 metre uzunluğunda ve 12 metre ayak yüksekliğinde köprü yapılması planlanan alanda, köprü ayağının geleceği zemin yumuşak olduğundan ayak mesafesi uzatıldı.

Köprü ayağı için şimdiye kadar yaklaşık 32 metre derinliğe ulaşan ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında ise 2 açıklıklı köprü ile ulaşımın normale dönmesi hedefleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA