50 ili birbirine bağlayan yolda çalışmalar tam gaz sürüyor! Karadeniz ile Akdeniz arasına ulaşım köprüsü

Ordu'da 8 Temmuz tarihinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda köprü yapımı için çalışmalar devam ediyor.



Yaklaşık 50 ili dolaylı yoldan ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu etabında, 8 Temmuz tarihinde başlayan ve 3 gün etkili olan sağanak nedeniyle iki noktada heyelan meydana geldi.