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Şemsiyeleri hazırlayın sağanak yağış geliyor! Günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2023 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023
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Şemsiyeleri hazırlayın sağanak yağış geliyor! Günlerce sürecek! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

Artık kış ayının yavaş yavaş gelmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporlarında çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken vatandaşlar olası olumsuz durumlara karşı uyarıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve ülkenin sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ YOLDA

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde beklenen yağış için vatandaşlar yaşanacak olumsuzluklara karşı uyarıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege ile Eskişehir, Isparta, Burdur, Trabzon, Rize çevreleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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