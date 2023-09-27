Koronavirüste ’Eris varyantı’ risk oluşturuyor mu? Uzman isimden flaş açıklama





'GRİP AŞISINI ÖNERİYORUZ'

Yaz aylarının bitmesinin ardından grip mevsimine girildiğini ifade eden Prof. Dr. Varol, "Aslında bu dönem tam da influenza dönemi, yani grip mevsimine giriyoruz. Bu alanda çalışan bilim insanları her yıl özellikle risk altındaki grup için grip aşısı öneriyor. Bizim ülkemizde de 65 yaş üstünde e- Devlet'ten de bu çıkabiliyor. Aşı tanımlanmış olan kişiler, bunu reçete ederek ücretsiz aşılarını alabilirler. Ben öneriyorum. Şöyle ki influenza çok da masum bir hastalık etkeni değil, altta yatağın kronik hastalığı olan, hipertansiyonu, diyabeti, böbrek yetmezliği, organ hasarı olan, birtakım hastalıkları olan, kanser tedavisi alan kişilerde bağışıklık sisteminin yanıtı her zaman beklediğimiz gibi olmayabiliyor. Ya da bu kişiler hastalık etkeniyle karşılaştığında normal sağlıklı bireyler gibi bağışıklık sistemi çalışmadığı için hastalık daha ağır seyredebiliyor.