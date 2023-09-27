Antalya yine rekor kırdı! Yılın ilk 8 ayında 10 milyonu aştı





AĞUSTOS'TA 2,6 MİLYON ZİYARETÇİ

Antalya'ya Ağustos ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,45 artışla 2 milyon 604 bin 832 olurken, bu rakamın 2 milyon 487 bin 503'ünü yabancılar oluşturdu. Antalya'ya Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 525 bin 337 kişi ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Almanya 470 bin 211 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 205 bin 569 ziyaretçi ile üçüncü ve Polonya 199 bin 929 ziyaretçi ile dördüncü oldu. Polonya'yı Hollanda, Romanya ve Kazakistan izledi.