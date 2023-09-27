Antalya yine rekor kırdı! Yılın ilk 8 ayında 10 milyonu aştı
Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 8 ayının turizm verilerini açıkladı. Türkiye'nin turizm başkenti olarak bilinen Antalya, yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,45 artışla toplam 10 milyon 835 bin 204 turist ağırladı.
Türkiye turizminin başkenti Antalya, yılın 8 ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 19,45 artışla toplam 10 milyon 835 bin 204 ziyaretçi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Antalya'ya gelen ziyaretçilerin 10 milyon 209 bin 855'ini yabancılar, 625 bin 349'unu da yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
Antalya'ya 8 aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 32,5 artış ve 2 milyon 379 bin 216 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Almanya yüzde 17,34 artış ve 2 milyon 108 bin 816 ziyaretçi ile sıralamada ikinci, İngiltere yüzde 14,58 artış ve 922 bin 560 ziyaretçi ile üçüncü, Polonya yüzde 39,2 artış ve 752 bin 805 ziyaretçi ile dördüncü oldu. Polonya'yı sırasıyla Hollanda, Kazakistan ve Romanya takip etti.
AĞUSTOS'TA 2,6 MİLYON ZİYARETÇİ
Antalya'ya Ağustos ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,45 artışla 2 milyon 604 bin 832 olurken, bu rakamın 2 milyon 487 bin 503'ünü yabancılar oluşturdu. Antalya'ya Ağustos ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 525 bin 337 kişi ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Almanya 470 bin 211 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 205 bin 569 ziyaretçi ile üçüncü ve Polonya 199 bin 929 ziyaretçi ile dördüncü oldu. Polonya'yı Hollanda, Romanya ve Kazakistan izledi.
SEZONDA 9,5 MİLYON YABANCI
Antalya'da turizm sezonunun başladığı Nisan ayından Ağustos dönemine kadar olan 5 aylık dilimde ise toplam ziyaretçi sayısı 10 milyon 35 bin 458 oldu. Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'yı aynı dönemde 9 milyon 522 bin 52 yabancı ziyaret etti. Turizm sezonunun halen devam ettiği şehirde Nisan-Ağustos 2023 verilerine göre de 513 bin 406 yurt dışı ikametli vatandaş ağırlandı.
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