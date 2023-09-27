Çiğ köftenin keşfinin sırrı ortaya çıktı! 40 asırlık lezzet tarihinin şifreleri çözüldü!

4 BİN YILLIK TARİHİ VAR

Her bir hikaye bu lezzetin farklı bölgelerde nasıl ortaya çıktığını anlatırken çiğ köftenin Türk mutfağının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

Şanlıurfa'daki çiğ köftenin hikayesi oldukça ilgi çekicidir. Köyün ağası, düşmanını yakmak için odunları kullanacağı bir dönemde ateş yakmayı yasaklar. Bu durumu önceden haber alan köy halkı hazırlıklarını buna göre yapar.