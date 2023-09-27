Bergen’in mezarı nerede, hangi şehirde? Bergen’in mezarı kapalı mı, neden kafeste ve kilitli? Ölümü...

Mahkeme çıkışında karara isyan eden anne Sebahat Çakır'ın, "Kızımın mezarda kemikleri sızlayacak, beni de tehdit ediyorlar" şeklindeki demeçleri basında yer alır.

Halis Serbest Adana'da ikinci eşinden olan dört çocuğuyla birlikte hayatını sürdürüyor.

Bergen'in ölmesiyle ilgili konuşan Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Muhabirin "Pişman mısın?" sorusuna tüm soğukkanlılığıyla cevap veren Serbest "Yok pişman değilim" dedi.

Bergen'i öldürmeye gittiğinde asıl hedefinin annesi olduğunu belirten Serbest, "Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm" şekilde konuştu.