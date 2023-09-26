Esenler’de panik anları! Büyük korku yaşandı! O anlar kamerada

"ÇOK KORKTUM GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU"

Düşen parçalardan kurtulmak için kaçtığını söyleyen Gülseren Arslan, "Çocuğu bıraktım, yukarı doğru kaçtım. Kabarma yapınca bir anda uçtu. Bağırdım ama anlamadılar ne olduğunu. Çok korktum. Göz gözü görmedi. Yüzümü örtüp kaçtım. Yine sallanıyor" dedi.