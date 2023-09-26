Esenler'de panik anları! Büyük korku yaşandı! O anlar kamerada
İstanbul Esenler'de bulunan 15 katlı bir binanın dış cephe kaplamaları öğle saatlerinde büyük bir gürültüyle düştü. Olay anı kameralara saniye saniye yansırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Esenler'de 15 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları düştü. Olayda yaralanan olmazken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, Tuna Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şiddetli rüzgar sonrası 15 katlı binanın dış cephesi sokağa düştü.
Caddede bulunanlar panikleyerek düşen parçalardan kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, dış cephe kaplamasının düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"ÇOK KORKTUM GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYORDU"
Düşen parçalardan kurtulmak için kaçtığını söyleyen Gülseren Arslan, "Çocuğu bıraktım, yukarı doğru kaçtım. Kabarma yapınca bir anda uçtu. Bağırdım ama anlamadılar ne olduğunu. Çok korktum. Göz gözü görmedi. Yüzümü örtüp kaçtım. Yine sallanıyor" dedi.
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