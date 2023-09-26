Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.



Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.



Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.