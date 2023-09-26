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Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 3 ayların başlangıç tarihi! Diyanet 2024 Dini günler takvimi

"Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Üç ayların başlama tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İşte, Diyanet takvimi ile üç ayların başlangıç tarihi...

Dini günler takvimi 2024, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar hakkında tarih araştırmaları yapılıyor. İşte, 3 ayların başlangıç tarihi...

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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