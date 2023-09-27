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Yol çalışması çileye dönüştü! Metrobüs yolundaki tadilat nedeniyle yoğun trafik yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 08:44
İstanbul'da bakım çalışması nedeniyle metrobüs yolunun kapatıldığı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları o noktadan aktardı.

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