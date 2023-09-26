Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı 2023? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.

Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir:

Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.