Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu, farz mı 2023? Mevlid Kandili orucuna nasıl niyet edilir?
"Mevlid Kandili’nde oruç tutulur mu?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Mevlid Kandili bu yıl, 26 Eylül 2023 tarihinde idrak edilecek. Bu önemli gecede oruç tutmanın faziletleri, müslüman alemi tarafından merak konusu oldu. İşte Mevlid Kandili’nde oruç tutmanın faziletleri...
Mevlid Kandili, rahmet ve mağfiret kapılarının açık olduğuna inanılan bir gece olarak kabul edilir. Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti ve sevabı da dikkatle araştırılan bir konular arasında yer alıyor. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak İslam inancına göre büyük bir öneme sahiptir. Bu orucun tutulması, birçok hadis-i şerifte tavsiye edilmiş ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından teşvik edilmiştir. İşte, Mevlid Kandili'nda oruç tutulur mu? sorusunun cevabı...
MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Mevlid Kandili'ne özel bir oruç bulunmamaktadır. Bu nedenle kişi kaza orucu varsa bugün kaza orucuna niyet edebilir ya da sadece Allah rızası için oruç tutulabilir.
KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in vefatından asırlar sonra ortaya çıkan İslâmî bir âdet olmakla birlikte, bid'atın güzel kısmından sayılmaktadır.
Hadis ve Fıkıh üzerine büyük bir kaynak olarak kabul edilen İbni Hacer, mevlid kandilindeki ibadetin meşrûiyeti hakkında şu hadisi dile getirir:
Zira Hz. Peygamber (s.a.v.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur.
NASIL NİYET EDİLİR?
Diğer aylarda olduğu gibi, Mevlid Kandili'nde de o ayın ismini söyleyerek niyet etmek makul olandır.
"Niyet ettim Allah'ım Rebiulevvel ayında senin ve Peygamberimiz için yarınki orucumu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im." Kaza orucunu tutanlar ise şöyle söyleyebilir: "Niyet ettim Allah'ım kaza orucumu yarın Mevlit Kandili'nde tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im."
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