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Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Mevlid Kandili’nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?

"Mevlid Kandili'nde ne oldu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mevlid Kandili önemi ve anlamı, bu mübarek gecenin gelmesiyle Müslümanların gündeminde yer aldı. 2023 Diyanet dini günler takvimine göre Mevlid Kandili 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. İşte konu hakkında detaylar...

"Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mevlid Kandili 2023 bu sene 26 Eylül tarihinde idrak edilecek. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren bu manevi gün rebiülevvel ayının 12'nci günü gerçekleşecek. İşte, konu hakkında detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

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