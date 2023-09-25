Sokak ortasında vahşet: Defalarca bıçakladı
Adana’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olay, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şıhmus Şaşatlı (57) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şahıs, Şaşatlı'yı göğsünden defalarca bıçakladı.
Şaşatlı yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaşatlı'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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