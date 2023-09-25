Sokak ortasında vahşet: Defalarca bıçakladı

Şaşatlı yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Şaşatlı'yı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şaşatlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.