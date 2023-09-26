Fatih’te İETT şoförü ile yolcu kavga etti! Silahlar çekildi tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kavga sırasında vatandaşlar sağa sola kaçışırken olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla apartmana sığındı. Yolcu olay yerinden uzaklaşırken, olay sonrası soruşturma başlatan polis tarafları gözaltına aldı. Birbirinden şikayetçi olan yolcu ve otobüs şoförü daha sonra serbest bırakıldı.

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