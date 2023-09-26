Fatih'te İETT şoförü ile yolcu kavga etti! Silahlar çekildi tekme ve yumruklar havada uçuştu
İstanbul Fatih'te bir İETT şoförü ile yolcu arasında "fazla yolcu aldın" tartışması çıktı. Otobüsten inen yolcu havalı tabanca çekerken, şoför ise tekme ve yumruk attığı yolcuyu kovaladı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kavga sırasında olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla kaçarak apartmana kaçtı. Yaşanan hareketli anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 09:00 sıralarında yaşandı. Fevzipaşa Caddesi'nde durağa yanaşan İETT otobüsünde bulunan bir yolcu iddiaya göre şoförün fazla yolcu almasına tepki gösterdi.
Yolcu ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken yolcu otobüsten indi. Üstündeki havalı tabancayı çeken yolcuyu, şoför yumruk ve tekme atarak darbetti. Daha sonra yolcu plastik mermi atan havalı havalı tabancayı ateşlerken şoför yoldan geçen bir kadının arkasına saklanmaya çalıştı.
Kavga sırasında vatandaşlar sağa sola kaçışırken olayın ortasında kalan bir kadın da yanındaki çocukla apartmana sığındı. Yolcu olay yerinden uzaklaşırken, olay sonrası soruşturma başlatan polis tarafları gözaltına aldı. Birbirinden şikayetçi olan yolcu ve otobüs şoförü daha sonra serbest bırakıldı.
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