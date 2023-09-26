Anne babadan kalan tarla ya da toprağı olanlar dikkat! Devletten yeni uygulama: Hesaplara yatacak

"CAM SERALARIN YÜZDE 79'U VE PLASTİK SERALARIN YÜZDE 50'Sİ ANTALYA'DA"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya'nın 19,3 milyar lira bitkisel üretim değeri ile Türkiye'de birinci olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre Antalya'nın, Türkiye örtü altı varlığının yüzde 38'ine sahip olduğunu vurgulayan Bahar, şunları söyledi: "Cam seraların yüzde 79'u ve plastik seraların yüzde 50'si Antalya'da. Ülkemizde örtü atı domatesin yüzde 60'ı, biberin yüzde 63'ü şehrimizde üretilmektedir. Antalya, avokado üretiminde yüzde 58'lik ve mantar üretiminde yüzde 39'luk payla Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Meyvecilikte Antalya'nın payına bakacak olursak keçiboynuzu üretiminde yüzde 52, muz üretiminde yüzde 38 ve portakal üretiminde yüzde 34 oranındadır. Türkiye'de narın yüzde 25'i, yenidünyanın yüzde 21'i, Antalya'mızda üretilmektedir."

Antalya'dan iç piyasa için yapılan üretimin yanında, dış piyasa için de üretim ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlandığına değinen Bahar, "Bölgemizden gerçekleşen 7 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, yaş meyve sebze sektörü en fazla ihracat yapan sektör olmuştur. Sektörün ihracatı 540 milyon dolar gerçekleşme rakamı ile yarım milyar doları bulmuştur" dedi.