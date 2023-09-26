Sırp çete lideri Risto Mijanoviç nasıl öldürüldü? Villada keşif yapılacak

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Duruşmada, villada yapılan tadilat ve düzenlemelere ilişkin iki tanık dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Sanık Zeljko Bojanic'in suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılarak öldürdüğü iddia edilen Risto Mijanoviç'in kullandığı belirtlilen iki telefon hattının 9 Mayıs 2020 tarihinden bu zamana kadar arayan, aranan mesaj ve baz kayıtlarıyla tüm sinyal bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine karar verildi.