Kış kapıya yaklaşıyor! Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
YAŞAM ahaber.com.tr
Ekim ayına sayılı günler kala kış mevsimi yavaş yavaş kapıya yaklaşıyor. Özellikle bu haftadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde çok sayıda il sağanak yağışa teslim olacak. İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...
Kışın artık yavaş yavaş yaklaşmasıyla bitmesiyle hava sıcaklıkları düşerken sağanak yağış da bu hafta boyunca etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde neredeyse tüm illerde hava sıcaklıklarının düşeceği görüldü.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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