25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kış kapıya yaklaşıyor! Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Kış kapıya yaklaşıyor! Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
ABONE OL
Kış kapıya yaklaşıyor! Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Ekim ayına sayılı günler kala kış mevsimi yavaş yavaş kapıya yaklaşıyor. Özellikle bu haftadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde çok sayıda il sağanak yağışa teslim olacak. İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...

Kışın artık yavaş yavaş yaklaşmasıyla bitmesiyle hava sıcaklıkları düşerken sağanak yağış da bu hafta boyunca etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde neredeyse tüm illerde hava sıcaklıklarının düşeceği görüldü.

Özellikle İstanbul ve İzmir gibi çok sayıda ilde de sağanak yağış etkisini göstermeye başlıyor.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA