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Son dakika: Gökova Körfezinde orman yangını çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023
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Son dakika: Gökova Körfezinde orman yangını çıktı

Son dakika haberleri | Muğla’nın Menteşe ilçesi sınırları içinde kalan Gökova Körfezine hakim Turnalı Mahallesinde orman yangını başladı.

Bölgeden İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava araçları sevk edildi.

Yangının yol kenarında çıktığı öğrenilirken, ekiplerin müdahaleye başladığı açıklandı.



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