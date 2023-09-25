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Günlerce maden sahasında mahsur kalan Fransız gezginden üzen haber! Marie Laure yoğun bakımda: Hayati tehlikesi bulunuyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Günlerce maden sahasında mahsur kalan Fransız gezginden üzen haber! Marie Laure yoğun bakımda: Hayati tehlikesi bulunuyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı. Omurgasında kırık tespit edilen 61 yaşındaki kadın ameliyatından sonra yoğun bakıma alınmıştı. Fransız gezginin sağlık durumuyla ilgili üzen haber geldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde maden sahasında bitkin bulunan Fransız gezgin Marie Laure'nin (61), yüksekten düşerek bel ve kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastanede entübe edilen Laure'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DOMUZ AVINA ÇIKANLAR FARK ETTİ

Çorlu'nun Yenice Mahallesi'nde maden sahasında Fransız gezgin Marie Laure adlı kadın, geçen cumartesi günü domuz avına çıkan avcılar tarafından çukurda bitkin halde bulundu. İhbarla bölgeye giden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

LAURE YOĞUN BAKIMDA

Laure'nin yapılan muayenesinde yüksekten düşme sonucu bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu, akciğerinde de kanama olduğu tespit edildi. Burada hava tüpü takılan Laure, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen Marie Laure'nin hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda entübe edilerek, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Laure'nin henüz ifadesi alınamazken, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

"KEDİ SESİ GİBİ İNCE BİR SES DUYDUK"

Öte yandan, yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, "Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere Haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur" diye konuştu.

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