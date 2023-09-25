İstanbul’da panik anları! Boğaz’ın serin sularına gömüldü

O esnada balık tutan Osman Gazi, "Demirlemiş bir tekne vardı, açığa doğru gitti. Karşıdaki akıntıya dayanamadı ve alabora oldu. Arkadaşlar zaten dalgıçmış, diğer teknedekiler yardımcı oldu. Tekne battı, arkadaşlarda herhangi bir şey yok, kurtuldular. Tekne eski bir tekneydi. Herhangi bir şey olmadı, maddi bir hasarla atlatmış oldular" dedi.