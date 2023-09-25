İstanbul'da panik anları! Boğaz'ın serin sularına gömüldü
Beşiktaş'ta eski bir tekne kuvvetli akıntı nedeniyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevre teknelerde bulunan vatandaşlar suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü.
Çevredeki teknelerde bulunan vatandaşlar, suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
O esnada balık tutan Osman Gazi, "Demirlemiş bir tekne vardı, açığa doğru gitti. Karşıdaki akıntıya dayanamadı ve alabora oldu. Arkadaşlar zaten dalgıçmış, diğer teknedekiler yardımcı oldu. Tekne battı, arkadaşlarda herhangi bir şey yok, kurtuldular. Tekne eski bir tekneydi. Herhangi bir şey olmadı, maddi bir hasarla atlatmış oldular" dedi.
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