25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da panik anları! Boğaz'ın serin sularına gömüldü

İstanbul'da panik anları! Boğaz'ın serin sularına gömüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
ABONE OL
İstanbul’da panik anları! Boğaz’ın serin sularına gömüldü

Beşiktaş'ta eski bir tekne kuvvetli akıntı nedeniyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü. Çevre teknelerde bulunan vatandaşlar suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Akıntıburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski bir tekne akıntının kuvvetiyle alabora oldu. Suya gömülen teknedeki 4 kişi denize düştü.

Çevredeki teknelerde bulunan vatandaşlar, suda çırpınan 4 kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Sudan çıkarılan kazazedeler teknelere alınırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O esnada balık tutan Osman Gazi, "Demirlemiş bir tekne vardı, açığa doğru gitti. Karşıdaki akıntıya dayanamadı ve alabora oldu. Arkadaşlar zaten dalgıçmış, diğer teknedekiler yardımcı oldu. Tekne battı, arkadaşlarda herhangi bir şey yok, kurtuldular. Tekne eski bir tekneydi. Herhangi bir şey olmadı, maddi bir hasarla atlatmış oldular" dedi.

Olaya şahit olan Cenap Parim, "100 metre açıklarda battı. Akıntıya girdi. Motoru da güçsüzdü sanırım, motoru alev aldı. Teknedekiler atladı. Diğer teknedekiler de hemen gidip aldılar. Kıyı emniyeti, polis ve sahil güvenlik geldi" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA