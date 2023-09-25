Evde yapılan konservelerde bu tehlikeye dikkat! Tadına dahi bakmayın! Ölüme yol açabiliyor

Bunlar nelerdir; besinin temiz saklanması, pişirilmiş ve pişirilmemiş besinlerin ayrı olarak saklanması, besinlerin doğru ve iyi pişirilmesi, güvenli sıcaklıklarda saklanması ve besin yapımında temiz su ile temiz ham madde kullanımı. Bunlara rağmen gıda zehirlenmesi belirtisi gördüğümüzde ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız faydalı olacaktır" diye konuştu.

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