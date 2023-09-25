Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...

"Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da ilk olarak 26 Ocak'ta Regaib kandili idrak edildi. Ardından 17 Şubat 2023 Cuma günü Miraç Kandili yaşandı. İşte konu hakkında detaylar...