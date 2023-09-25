Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
"Bugün kandil mi, kandil yarın mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimini her yıl yayımlıyor. İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan dini günler arasında bayram günleri, kandil günleri, mübarek aylar yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
"Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da ilk olarak 26 Ocak'ta Regaib kandili idrak edildi. Ardından 17 Şubat 2023 Cuma günü Miraç Kandili yaşandı. İşte konu hakkında detaylar...
BUGÜN KANDİL Mİ?
Bugün(25 Eylül 2023) kandil değil. 26 Eylül 2023 Salı günü kandil günü olacak.
BUGÜN NE KANDİLİ?
26 Eylül 2023 Salı günü Mevlid Kandili yaşanacak.
MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gece Mevlid Kandili gecesi olarak eda edilir. Mevlid kelimesi sözlükte "doğum yeri ve zamanı" olarak geçmektedir.
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam toplumlarında peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor.
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