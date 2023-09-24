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Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Erzurum'daki feci kazada ölü ve yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Erzurum’daki feci kazada ölü ve yaralılar var...

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki 61 S 2161 plakalı Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

İŞTE KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER...

Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

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