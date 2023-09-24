Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Erzurum’daki feci kazada ölü ve yaralılar var...

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.