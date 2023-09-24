Sağanak yağış bu sefer kuvvetli geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda yurt genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta düşeceği görülürken, çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı da belirtildi. Ayrıca sağanak yağış için gün verildi. Peki İstanbul Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporu Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.
Haritalarda yer alan bilgilere göre yeni haftada ülke genelinde ortalama hava sıcaklığının 30 derece olacağı görüldü.
Diğer yandan yurt genelinde hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren azalmaya başlayacağı ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde sağanak yağış beklendiği belirtildi.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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