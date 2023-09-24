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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem | AFAD son depremler

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 05.12'de 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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