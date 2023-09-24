Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Reklama tıkladı binlerce lirasından oldu! Emekli emniyet müdürüne tuzak...

BANKAYA BİLDİRENE KADAR PARAM GİTTİ

C.D." Öğle saatinde aradı ve çok hızlıca işlemleri yaptırdı. Benim telefonumu kendi telefonuna senkronize ediyormuş. İşlem bittikten sonra hesabıma bakınca kredi çekildiğini, nakit avans kullanıldığını ve limit artırımı yapıldığını gördüm ve şok oldum. Ben hayatım boyunca kredi kartından nakit avans kullanmadım ama o hem limiti artırmış hem de nakit avans kullanmış. Bankada birikim amaçlı duran Euro'yu da bozdurmuş. Öğle saatinin bitmesini bekleyip durumu bankaya bildirene kadar para da gitmiş oldu. Banka da bu işlemi şüpheli görmeyip bana bir bildirim yapmadı" dedi.