Küçük çocuk arkadaşı tarafından vurulmuştu! Aileden korkunç iddia: Katil başkası

2 EL SİLAH SESİ DUYULMUŞ

Kerem'in annesi Rahime Karakaya da olayın yakınında yaşanan otelde çalıştığını söyledi. 2 el silah sesi duyduğunu ifade eden Karakaya, "Benim yanımdaki arkadaşlar da hepsi duydu. Telefonum çaldı. Açtım, çocuğun dayısıymış. 'Sen Kerem'in annesi misin?' dedi.

'Evet, sen kimsin' dedim. 'Ben F.B'nin dayısıyım. F.B Kerem'i vurdu' dedi. Böyle dalga geçerekti ses tonu. Eşimi aradım Kerem'le F.B kavga etmiş orada görünüyorsa bir bak dedim. Burada cinayet var dedi. Öyle dediği zaman ben, elimdekini, ayağımdakini fırlattım gittim. Baktım ambulans yol ağzında bekliyor, gitmiyor. Yolunu kestim, 'beni alın' dedim. Benim oğlum vardı. 'Hayır seni alamayız' dediler"