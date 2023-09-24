Küçük çocuk arkadaşı tarafından vurulmuştu! Aileden korkunç iddia: Katil başkası
Yalova'da 11 yaşındaki Kerem Karakaya, sınıf arkadaşı F.B. tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Yargılama sürerken acılı aile olayın 'cinayet' olduğunu iddia etti. Savcılık harekete geçti.
Kan donduran olay, 3 Haziran 2018'de Yalova'nın Termal İlçesi'nde yaşandı. Kerem Karakaya, sabah saat 8.30 saatlerinde arkadaşı F.B'nin evine gitti. Burada iddiaya göre ikili oyun oynadıkları sırada odunluğa girdi. Burada F.B. buldukları av tüfeğiyle oynarken ateş etti. Başından vurulan Kerem Karakaya, hayatını kaybetti.
F.B'nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan sanık Serpil B.'nin yargılanmasına başlandı.
DAVADA YENİ SORUŞTURMA!
Davadaki aile ve avukatları ve tanık beyanları üzerine 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık olay günü evde bulunan F.B'nin annesi Serpil B. ve dayısı Rahmi B. ile ilgili kasten öldürme suçundan soruşturma başlattı.
ÇELİŞKİLİ İFADE
Olay günü olayın yaşandığı eve yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan otelde çalışan Halil Karakaya, oğlunun ölümüyle sonuçlanan olayın olduğu yerde yaşananları uzaktan çocuğunun olduğundan habersiz bir şekilde izliyordu.
Baba Karakaya, "Çocuk silahı arkasından dayadım dedi ama başının ön tarafından vurulmuş. Daha sonra fotoğrafları da incelediğimizde çocuğun arkadan vurma şansı da yoktur. Bizim şüphelendiğimiz kişiler çocuğun üzerine attılar ceza almasın diye. Biz bundan şüpheleniyoruz. Olay olalı tam 5,5 yıl oldu. Ben adalet istiyorum varsa" dedi.
PARMAK İZİ YOK
Baba Halil Karakaya, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğum aynı gün ya da bir önceki gün görmemesi gereken bir şey görmüş. Yoksa bir insan bir çocuğu öldürmez, mümkün değil. Çocuğun yalnızca bir elinde barut izi çıkıyor. Onu da bir eliyle tutturarak sıktırdılar. Çocuğun ne bir doktor muayenesi var, ne bilmem neyi var. Çocuğun onun içinden boş kovanı çıkarması mümkün değil. 12 yaşındaki çocuğun o silahı kullanma şansı sıfır. Bu mümkün değil. Artı silahı kıracak boş kovanı da içinden çıkaracak, bu mümkün değil. Bunu birileri yaptı. Artı silahta parmak izi de yok. Silah balistiğe gitti, geldi parmak izi yok. Bütün bu cinayet olayı, bütün düzmece. Biz burada anne, dayı ya da burada birileri vardı. Çocuk buraya geldiğinde vuruldu. Gelir gelmez evin önüne. Sanki çocuğu bekliyorlardı burada. Annenin iki elinde de barut izine rastlandı.
2 EL SİLAH SESİ DUYULMUŞ
Kerem'in annesi Rahime Karakaya da olayın yakınında yaşanan otelde çalıştığını söyledi. 2 el silah sesi duyduğunu ifade eden Karakaya, "Benim yanımdaki arkadaşlar da hepsi duydu. Telefonum çaldı. Açtım, çocuğun dayısıymış. 'Sen Kerem'in annesi misin?' dedi.
'Evet, sen kimsin' dedim. 'Ben F.B'nin dayısıyım. F.B Kerem'i vurdu' dedi. Böyle dalga geçerekti ses tonu. Eşimi aradım Kerem'le F.B kavga etmiş orada görünüyorsa bir bak dedim. Burada cinayet var dedi. Öyle dediği zaman ben, elimdekini, ayağımdakini fırlattım gittim. Baktım ambulans yol ağzında bekliyor, gitmiyor. Yolunu kestim, 'beni alın' dedim. Benim oğlum vardı. 'Hayır seni alamayız' dediler"
"ÇOĞUMUN KATİLİNİ İSTİYORUM"
F.B ile Kerem'ın yakın arkadaş olduğunu anlatan Rahime Karakaya, şöyle devam etti: "F.B silah kaldırıp kullanacak bir çocuk değildi. Çocuk hem korkaktı hem de güçsüzdü hem de boyu rahmetli Kerem'den kısaydı. F.B silahı kullanamaz, kesinlikle. Çocuğumun yaşama hakkını elinden aldılar. Adalet istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın, çoğumun katilini istiyorum. Ben 6 senedir, ne yerde, ne gökteyim. Öbür çocuklarımı da ihmal ettim. Ben adalet istiyorum. Çocuğumun katilini istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum"
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