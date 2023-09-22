Yağmur vorteksi İstanbul'u vuracak: Tarih belli oldu! İşte hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste açıklamalarda bulunurken uzmanlar İstanbul'a doğru gelen vorteks için megakenti uyardı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağış beklenirken haftaya 30 Eylül Cumartesi günü yağmur vorteksi için alarm verildi. Peki yağmur vorteksi nedir? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a meteorolojik bir olayın yaklaştığını duyurdu.
Çarşamba ve perşembe günü İstanbul'a yağış beklendiğini belirten Ökten, bu yağışlara ilave olarak 30 Eylül Cumartesi günü için yağmur vorteksi ihtimali olduğunu bildirdi. Beklenen yağışların kuraklık endişesini de büyük ölçüde azaltacağını belirten uzman isim, yağmur vorteksinin 24 Ocak 2022'de meydana gelen kar vorteksinin bir benzeri olduğunu açıkladı.
YAĞMUR VORTEKSİ NEDİR?
Yağmur vorteksi, atmosferik döngülerin özel bir türüdür ve nadir görülür. Bu meteorolojik olgu, belirli bir bölgede yoğunlaşarak düşük basınçlı bir hücre oluşturur ve sonucunda yoğun yağışlar meydana gelir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu tür olaylar önemlidir, çünkü su kaynaklarına önemli katkı sağlar.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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