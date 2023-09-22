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Yağmur vorteksi İstanbul'u vuracak: Tarih belli oldu! İşte hava durumu tahminleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Yağmur vorteksi İstanbul’u vuracak: Tarih belli oldu! İşte hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü üst üste açıklamalarda bulunurken uzmanlar İstanbul'a doğru gelen vorteks için megakenti uyardı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü yağış beklenirken haftaya 30 Eylül Cumartesi günü yağmur vorteksi için alarm verildi. Peki yağmur vorteksi nedir? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'a meteorolojik bir olayın yaklaştığını duyurdu.

Çarşamba ve perşembe günü İstanbul'a yağış beklendiğini belirten Ökten, bu yağışlara ilave olarak 30 Eylül Cumartesi günü için yağmur vorteksi ihtimali olduğunu bildirdi. Beklenen yağışların kuraklık endişesini de büyük ölçüde azaltacağını belirten uzman isim, yağmur vorteksinin 24 Ocak 2022'de meydana gelen kar vorteksinin bir benzeri olduğunu açıkladı.

YAĞMUR VORTEKSİ NEDİR?
Yağmur vorteksi, atmosferik döngülerin özel bir türüdür ve nadir görülür. Bu meteorolojik olgu, belirli bir bölgede yoğunlaşarak düşük basınçlı bir hücre oluşturur ve sonucunda yoğun yağışlar meydana gelir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu tür olaylar önemlidir, çünkü su kaynaklarına önemli katkı sağlar.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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