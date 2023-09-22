Yağmur vorteksi İstanbul’u vuracak: Tarih belli oldu! İşte hava durumu tahminleri...

YAĞMUR VORTEKSİ NEDİR?

Yağmur vorteksi, atmosferik döngülerin özel bir türüdür ve nadir görülür. Bu meteorolojik olgu, belirli bir bölgede yoğunlaşarak düşük basınçlı bir hücre oluşturur ve sonucunda yoğun yağışlar meydana gelir. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu tür olaylar önemlidir, çünkü su kaynaklarına önemli katkı sağlar.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.