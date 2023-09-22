Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
"Kurban Bayram ne zaman, hangi tarihe denk geliyor 2024?", "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" gibi sorular arama motorlarında hız kazandı. Diyanet tarafından yayınlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. İşte, Kurban Bayramı hakkında detaylar...
"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabı müslüman alemi tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2024 dini takvimle birlikte Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2024 Kurban Bayramı hakkında merak edilenler...
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.
15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arefe denir.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
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- Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!
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