Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2024? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Dini günler takvimi 2024!

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.

15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arefe denir.