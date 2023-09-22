Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Bebek sahilinde ilişkiye girenler hakkında yeni gelişme

CİNSEL İLİŞKİYE GİREN SAPIK: KAZAYLA OLDU

Tutuklu sanık Özgür Kavi, "Kazayla oldu" savunmasında bulunmuştu.

İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı" ve "Hayasızca hareketler" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özgür Kavi avukatları Tahsin Tamer Özdemir ve Mehmet Ali Atay katıldı.