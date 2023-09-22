Katil babanın iftirasını kızı çürüttü: Annemi aldatıyordu





Olayda taşıdığı tabancayı daha önce kayınvalidesinden aldığını iddia eden Gürpe, ''Daha önce hasımlarım olduğu için kızım kaçırılmıştı. Olayda kullandığım silahı kayınvalidem verdi. 'Kızını kaçıran kişileri vur, öldür' dedi. Silahı onlardan temin ettim ve devamlı olarak silahı yanımda taşıyorum'' dedi.



Olay günü eşini vurduktan sonra kendine de ateş edeceğini belirten Gürpe, "Eşimin Konya'ya geldiğini öğrendim. Ben de onun yanına geldim. Eşimin yanına konuşmak için yalnız gittim. Eşime yalvardım. Eşim bana 'Başkasını seviyorum. Sana dönmeyeceğim' dedi. Kızım ve oğlum bana Antalya'da yaşarken eşimin eve başka erkeklerle girdiklerini söylediler. Olay günü ise bir araç kiralamıştım. Eşim beni görünce hakaret ve küfretti. Sonra bacağına 1 el ateş ettim, daha sonra ise 1 el daha ateş ettim. Orada kendime de sıkacaktım ama kızım olduğu için yapmadım. Olanlar nedeniyle çok pişmanım" diye savunma yaptı.