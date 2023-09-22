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İstanbullular dikkat! Hafta sonu o vapur seferleri iptal! Resmi açıklama geldi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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İstanbullular dikkat! Hafta sonu o vapur seferleri iptal! Resmi açıklama geldi...

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre 23-24 Eylül tarihlerinde Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İşte o seferler...

Şehir Hatları AŞ, Haliç'te düzenlenecek yarış nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yayınlanan duyuruda, 23-24 Eylül'de, 11.00-16.00 saatleri arasında Haliç'te gerçekleştirilecek "Haliç Su Sporları Merkezi Optimist Yarışları" sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Duyuruda, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

"Eyüpsultan-Üsküdar Hattı, Üsküdar-Eyüpsultan Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-HasköySütlüce-Eyüpsultan, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Eyüpsultan-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş Hattı."

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