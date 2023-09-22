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Son dakika! Kuşadası'nda orman yangını: 2 dönümden fazla alan hasar gördü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2023
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Son dakika! Kuşadası’nda orman yangını: 2 dönümden fazla alan hasar gördü

Son dakika haberleri... Aydın’ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Caferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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