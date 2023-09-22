Son dakika! Kuşadası’nda orman yangını: 2 dönümden fazla alan hasar gördü

7 arazöz, 2 itfaiye aracı ile bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında 2,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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