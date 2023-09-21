Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!

"Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Hicri takvime göre her yıl başka tarihlere denk gelen üç ayların 2024 yılında hangi tarihte olacağı belli oldu. İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi...