Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024? Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda? Diyanet dini günler takvimi!
"Üç aylar ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan ne zaman sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Bu özel aylarda müslümanlar dua ve ibadetlerini yerine getiriyor. İşte, 2024 üç aylar tarihi ve Diyanet dini günler takvimi...
"Üç aylar ne zaman, ayın kaçında başlıyor 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Hicri takvime göre her yıl başka tarihlere denk gelen üç ayların 2024 yılında hangi tarihte olacağı belli oldu. İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi...
2024'TE ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre;
Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.
2024 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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